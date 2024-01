Этот год обещает быть насыщенным

2024 год только начался, а уже обещает целую череду ярких сюрпризов. Каждый месяц нам будет что обсудить: начиная от Олимпиады и выборов в России и США и заканчивая новым айфоном и целой чередой ожидаемых фильмов. Поставьте напоминания в телефоне, чтобы следить за главными событиями года.

Президентские выборы: Россия, Украина, США

Весной 2024 года пройдут восьмые выборы президента России. По решению ЦИК, голосование пройдет с 15 по 17 марта. На сегодняшний день можно точно сказать, что в бюллетене будет Владимир Путин, Владислав Даванков («Новые люди») и Леонид Слуцкий (ЛДПР). Победитель на выборах станет президентом России до 7 мая 2030 года.

5 ноября в США также пройдут выборы президента. Перед голосованием за главу страны состоятся праймериз — внутрипартийные выборы кандидата от партии. Действующий президент Джо Байден уже заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Его главный оппонент — Дональд Трамп, предыдущий президент США, объявил о своем участии в президентской гонке.

Очередные выборы должны состояться и на Украине. Однако их проведение под вопросом — действующий президент страны Владимир Зеленский заявил, что сегодня выборы на Украине «не ко времени». Глава фракции партии президента «Слуга народа» Давид Арахамия также говорил о том, что в 2024 году не проведут ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов.

Спорт: Россия без хоккея, зато с теннисом

Главным спортивным событием 2024 года станут летние Олимпийские игры в Париже. Состязания пройдут с 26 июля по 11 августа, впервые в истории Олимпиады среди видов спорта появится брейкинг.

Впервые в 2024 году пройдут «Всемирные игры дружбы» — российская альтернатива Олимпиаде пройдет с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Если вы захотите зайти в мае в спортивный бар, то бронируйте столик заранее — с 10 по 26 мая пройдет чемпионат мира по хоккею. Соревнования пройдут в Чехии, сборную России до участия в турнире не допустили.

Без России пройдет и чемпионат Европы по футболу — турнир состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.

Зато всех сильнейших российских спортсменов допустили до чемпионатов по теннису. Болеть за наших спортсменов можно на чемпионате Australian Open с 15 по 28 января

Технологии: виртуальная реальность Apple и российская «Смута»

Для технофилов по всему миру одним из главных событий в каждом году остается презентация Apple. В 2024 году компания представит новую линейку iPhone 16 с улучшенной камерой, увеличенной оперативной памятью и чипсетами следующего поколения. Также Apple покажет наушники AirPods четвертого поколения, обновленные Apple Watch с новыми технологиями по контролю здоровья и улучшенные версии планшетов и ноутбуков. Но главным событием выставки станет начало продажи очков дополнительной реальности Vision Pro, показанных публике летом 2023 года — в них пользователь продолжает видеть всё вокруг, но поверх реального мира выводится трехмерный интерфейс.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Apple / YouTube.com

В 2024 году студия Cyberia Nova обещает выпустить одну из самых обсуждаемых российских игр «Смута». На ролевую игру, действие которой разворачивается в 1612 году, Институт развития интернета выделил 260 миллионов рублей.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Смута / Vk.com

Также во второй половине 2024 года состоится релиз преемницы Nintendo Switch — о портативной игровой консоли нового поколения пока что ничего не известно, ожидается, что новый Switch презентуют в сентябре.

Кино: долгожданные сиквелы и российские комиксы

2024 год обещает быть богатым на киноновинки. Январь уже начался с оглушительного успеха «Холопа 2» (12+) — сиквела одной из самых успешных комедий России. Фильм уже собрал в прокате более 2,5 миллиарда рублей. В этом году также ожидаются такие новинки, как:

25 января: «Мастер и Маргарита» (18+) (ранее — Воланд) — новая экранизация одноименного романа Булгакова от режиссера «Серебряных коньков» Михаила Локшина;

1 марта: «Дюна: Часть вторая» (12+) — продолжение эпической научно-фантастической картины Дени Вильнёва, основанной на романе писателя-фантаста Фрэнка Герберта. В главной роли известный сердцеед Тимоти Шаламе;

23 мая: «Майор Гром: Игра» (12+) — российский супергеройский фильм, основанный на серии комиксов «Майор Гром» от Bubble Studios;

14 июня: «Головоломка 2» (6+) — продолжение картины Pixar об эмоциях, живущих в голове взрослеющей девочки;

26 июня: «Дэдпул 3» (18+) — черная комедия о неуязвимом супергерое выйдет спустя шесть лет после второй части. Ради этого фильма Хью Джекман решил вернуться к роли Росомахи;

4 октября: «Джокер: Безумие на двоих» (18+) — сиквел оскароносного триллера Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли;

13 декабря: «Властелин колец: Война рохирримов» — полнометражное аниме по вселенной Властелина колец. Картина станет приквелом кинотрилогии и расскажет об истории короля Рохана Хельма Молоторукого;

25 декабря: «Носферату» (18+) — готический фильм ужасов от Роберта Эггерса с Биллом Скарсгардом в главной роли.

Музыка: от Kanye West до Judas Priest

Не оставит 2024 год без подарков и меломанов — в этом году ожидается выход альбомов самых разных музыкантов. Уже в январе нас ждет новый альбом одного из самых знаменитых рэперов современности — Kanye West обещал выпустить совместную пластинку с Ty Dolla Sign еще 15 декабря, однако затем релиз переносился на самый канун Нового года, а затем на 12 января.

Новый альбом в январе также выйдет у одной из самых известных поп-панк-групп — Green Day. 14-й студийный альбом под названием Saviors музыканты обещают выпустить 19 января. На первую песню с альбома, The American Dream Is Killing Me, уже сняли клип.

После шестилетнего перерыва возвращаются легенды хеви-метал Judas Priest — 19-й альбом группы Invincible Shield выйдет 8 марта.

Новый альбом готовит группа Pearl Jam. Правда, известно о нем очень мало: музыканты держат в секрете и название, и дату выхода. Зато мы точно знаем, что продюсирует его Эндрю Уотт, работавший с The Rolling Stones, Майли Сайрус, Оззи Осборном и другими звездами.

Среди других ожидаемых альбомов года:

12 января: Bring Me the Horizon — POST HUMAN: NeX Gen;

26 января: The Smile — Wall of Eyes;

16 февраля: IDLES — TANGK;

15 марта: Lenny Kravitz — Blue Electric Light.

Звезды: високосный год и 29 февраля

Напоминаем, что 2024 год — високосный. Из-за того что Земля делает полный круг вокруг Солнца за 365 дней и 6 часов, за 4 года накапливается дополнительный день, не вписывающийся в календарь. По давней традиции его добавляют к февралю.

Для суеверных людей високосный год ассоциируется с чем-то нехорошим. Приметы советуют не менять работу, не переезжать на новое место и даже не заводить детей. Подробнее о том, когда человечество придумало увеличивать календарь раз в четыре года и почему мы так боимся 29 февраля, читайте в нашем материале.

Взято Источник

10.01.2024