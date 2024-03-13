Ольшанский: есть только одна ситуация, при которой Киев будет готов к миру

Москва готова к переговорам по Украине, если они будут основаны на сложившихся реалиях, речь должна идти о гарантиях безопасности для России, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для “России 1” и РИА Новости.

По словам Путина, Россия хочет разрешать все конфликты, и тем более украинский, мирными средствами.

“Но мы должны четко и ясно понимать для себя, что это не пауза, которую противник хочет взять для перевооружения, а это серьезный разговор с гарантиями безопасности Российской Федерации”, – подчеркнул президент.

Путин отметил, что России известны “морковки, которые собираются показывать” иностранные правительства, чтобы убедить Москву, что момент для переговоров настал.

Публицист Дмитрий Ольшанский выразил сомнение в том, что украинские власти готовы продвигаться к мирному урегулированию.«”Я с трудом могу себе представить реалистичность такого сценария. Во-первых, давайте прикинем, какая украинская власть может подписать такой договор? У Зеленского истекает срок полномочий, дальше он может опираться только на какие-то вводимые им указы. И что-то мне подсказывает, что если Зеленский в этом новом статусе, без выборов, подпишет какие-то документы, то потом та сторона при желании может все это объявить недействительным… Другой сценарий: если, допустим, будут давить на них, чтобы они подписали с нами какое-то соглашение, Зеленский может не захотеть и просто уйти в отставку, сказав, что он в этом участвовать не хочет… И опять-таки, те люди, которые будут вместо него – премьер-министр, председатель Верховной рады или кто-то еще – у них будет право подписывать соглашение?” – спросил Ольшанский в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Период до подписания гипотетического договора также будет таить немало сложностей, продолжил он.«”Получается, что для того, чтобы договор был легитимный, для начала нужно провести президентские выборы на Украине. И тут уже сразу сложности, потому что тогда мы должны перед этим вступать в перемирие еще без ничего в расчете на то, что потом у них будет избирательная кампания, потом вступление в должность, это как минимум полгода. А за это время им навезут оружия. То есть сколько здесь возможностей для разного рода манипуляций, для обмана и так далее”, – добавил Ольшанский.

Также, отметил он, должна быть изменена конституция Украины, предполагающая курс на вступление в НАТО – и трудно себе представить, что Верховная рада в любом составе примет такое изменение.«

"Я думаю, что если, грубо говоря, будет такая ситуация: либо они подписывают все, что мы говорим, либо украинское государство прекращает свое существование – тогда да, они все подпишут. Но не иначе", – так видит ситуацию публицист.

Программу Дмитрия Ольшанского слушайте здесь.Комиссар исчезаетЧто России сулит победа Трампа и готов ли Киев к переговорам?Вчера, 21:04

Взято отсюда.