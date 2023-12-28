Проблемы, с которыми столкнулся Киев из-за приостановки финансирования с Запада, не следует преувеличивать, считает публицист Дмитрий Ольшанский.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что возможности финансирования военных нужд истощены, ресурсов для возможной мобилизации 500 тысяч человек нет.

Ранее конгресс США ушел на рождественские и новогодние каникулы, не одобрив законопроект, который включает в себя новый транш военной помощи Киеву в размере 61 миллиарда долларов.

Со своей стороны, Венгрия заблокировала увеличение бюджета ЕС на 2024–2027 годы, включая дополнительные 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.«”Здесь не нужно иметь слишком розовых иллюзий, потому что, конечно, они найдут деньги. Сейчас Евросоюз планирует придумать какую-то хитрую схему, которая позволит не задействовать Венгрию, то есть чтобы не надо было спрашивать разрешения у всех членов ЕС… Они будут пытаться обойти Венгрию, а если вместе с Венгрией, допустим, “возникнет” Словакия, или новое правительство в Голландии не захочет, то их тоже обойдут. Они будут хитрить – по отдельным странам будут набирать. Если захотеть, то можно найти миллион вариантов”, – сказал Ольшанский в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Хотя Владимир Зеленский дает понять, что не он – инициатор такой массовой мобилизации, она ему нужна по политическим причинам, продолжил публицист.«

"Он все поставил на "карту борьбы". Имидж, который он себе создавал – трагического лидера, такого Черчилля, хотя в нашей истории это больше напоминает Керенского, который тоже хотел быть военным героем, но сдулся – этот имидж в противном случае не выдержит, он просто лопнет", – считает публицист.

Зеленский заявлял, что командование ВСУ предлагает мобилизовать дополнительно 450–500 тысяч человек. Позднее главком ВСУ Валерий Залужный утверждал, что командование не подавало конкретных запросов по количеству мобилизуемых.

Программу Дмитрия Ольшанского слушайте здесь. Комиссар исчезаетУкраинская мобилизация, заявления Нетаньяху по Газе и итоги года для РоссииВчера, 21:04

Взято отсюда.