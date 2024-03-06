Родным выдали справку с одной версией гибели, а военкомат получил справку о суициде

6 марта 2024, 09:0088Написать комментарий

Матери и отцу 34-летнего добровольца с позывным Мудрый из Волгограда сообщили, что их сын погиб в зоне специальной военной операции на Украине. По словам родных, сначала им выдали справку о смерти, в которой указали, что он скончался в результате огнестрельного ранения. А потом они узнали о существовании второй справки для военкомата, где написано, что он совершил суицид. В день похорон убитая горем мать вскрыла цинковый гроб, чтобы узнать, от чего скончался ее сын, и увидела следы побоев: вырванный глаз, разорванную губу, сломанную челюсть и другие повреждения. Как утверждают родственники покойного, во всех инстанциях им отказали в проведении проверки, возбуждении уголовного дела и даже экспертизе. А из-за второй официальной причины смерти сына, родные не могут рассчитывать на выплаты. Подробности — в материале V1.RU.

«Он был настоящим патриотом, первым рвался в бой»

Антон (полные данные военнослужащего есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.) развелся с женой Екатериной пять лет назад, однако пара продолжала общаться и воспитывать общего ребенка. Он трудился охранником — следил за территорией руин Тракторозаводского завода, регулярно виделся с дочерью. По словам матери Антона, в мае 2022 года он решил подписать контракт с Министерством обороны и отправиться в зону специальной военной операции на Украине.

— Пошел добровольно в военкомат и подписал контракт краткосрочный — до 10 сентября, — рассказала мама волгоградца Надежда. — Восстанавливал танки в ремроте.

После возвращения на гражданку устроился на местное оборонное предприятие. Изготавливал детали для боевых машин.

— В июне 2023 года он снова решил пойти туда, — рассказывает мама военнослужащего. — Снова подписал контракт. Обещал, что в декабре-ноябре ему дадут отпуск. Но не давали. С зарплатой проблемы у него были. Он получал по 30–40 тысяч. Нормальная зарплата первая была в ноябре 2023 года. Сколько точно, я не знаю. Несмотря на всё это, он мне постоянно деньги присылал. В августе прислал пять тысяч. Сказал: «Мама, больше не могу. Холодно, одеваемся».

Несмотря на сложности, 34-летний Антон постоянно выходил на связь с мамой и бывшей женой. В зоне СВО скромно отпраздновал свой день рождения, сослуживцы преподнесли ему подарок: воздушный шарик и набор инструментов.

— Его сослуживцы говорили: «После первого боя становится понятно, что за человек». Он первым всегда шел, рвался под пули, — говорит бывшая супруга Екатерина. — Он настоящий патриот. Присылал видео, где он сидит в танке и стреляет. Радостно говорил в камеру: «Попал!» Мне писал, что хочет в отпуск приехать и дочку увидеть. Она знает, что он там, но не знает, что произошло.

Последний раз Надежда услышала голос сына 11 декабря 2023 года.

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяПоследнее видео, которое Антон прислал бывшей супруге. Они обсуждали успехи дочки

8 февраля им позвонил военнослужащий, который сопровождал тела, и сообщил дату прибытия.

— Я попросила его посмотреть документы и сказать причину смерти. Он сказал, что там было написано «погиб», — утверждает Екатерина. — Позже мы случайно увидели второй документ на Антона. В первом написано «погиб», а в другом — «суицид». Второй документ, как предполагаем, мы не должны были видеть вообще, а должны были бы об этом узнать во время оформления похорон. Так как официально его признали суицидником, нам ни компенсация не положена на похороны, ни выплаты, а прощание — без воинских почестей.

Помимо расхождения в причинах и описании характера смерти, родных удивило еще кое-что.

— В документе официальном, который нам выдали, где написано, что Антон погиб, стоит дата 15 декабря, — говорит бывшая супруга Антона. — А в документе, где указан «суицид», стоит дата смерти 20 декабря. Это как? То есть он сначала погиб, а потом сделал суицид? В справке, которую нам дали, написано «множественные переломы черепа или лицевых костей в результате выстрела из ручного огнестрельного оружия». Но как это возможно? Там есть графа о суициде, но она не подчеркнута.

Слова родных подтверждают медицинские документы о смерти Антона, которые есть в распоряжении редакции. В том числе и фото второй справки о суициде. Однако больше всего их шокировали не расхождения в датах и причинах смерти, а внешний вид покойного. Они не верят, что он мог совершить самоубийство. Поэтому мать волгоградца вскрыла гроб с телом сына, чтобы выяснить причину его смерти.

— В день похорон я потребовала показать мне, кого мы хороним, — сообщила Надежда. — Это был ужас. Он весь черный, глаза нет, нос сломан, с правой стороны зубов нет, нижняя губа разорвана. На левом ухе алая кровь еще была, хотя уже два месяца прошло. Мы его только по татуировке на ноге узнали. В справке указано, что вскрытие проводили 27 декабря. А нам сообщили 30 января только. Почему так долго ждали? Я уверена, что мой сын не мог совершить суицид. А судя по повреждениям на теле, его жестоко избили.

Увидев повреждения на теле Антона, родные подумали, что он был жестоко избит, а затем убит.

— Если бы он хотел убить себя, он бы с гранатами на врага побежал. Но ни в коем случае не стал бы где-то там в углу это делать.

Как утверждают родные, в правоохранительных органах у них сначала отказались принимать заявления об убийстве сына. Но позже на словах сообщили, что по этому факту было возбуждено уголовное дело. Письменных подтверждений родственники пока не видели.

— Я отправила заявление в аппарат уполномоченного по правам человека по Волгоградской области и во всероссийский, — говорит Екатерина. — Я написала в аппарат президента. Трем или четырем депутатам я написала о помощи, в итоге даже отписок никаких не пришло.

Нужно добиваться расследования

По этическим соображениям мы не можем опубликовать фотографии тела покойного. Однако мы решили показать их высококвалифицированному судмедэксперту, который на условиях анонимности согласился дать свою субъективную оценку.

— На представленных фотоснимках признаков насильственной смерти на теле не определяется, — утверждает эксперт. — Вероятно, тело умершего длительное время лежало лицом вниз, чем можно объяснить выраженные гнилостные изменения в лицевой части черепа. Темные пятна на туловище — следствие тех же процессов.

Как бы то ни было, учитывая расхождение в документах, известный адвокат по военным делам Максим Гребенюк считает, что родным нужно обзавестись юристом и добиваться рассмотрения их заявлений в военном следственном отделе.

— Я думаю, что жалобы уполномоченным по правам человека и в другие подобные инстанции не помогут, — считает Максим Гребенюк. — Родным следует пойти в ближайший отдел военного Следственного комитета, подать заявление о преступлении — либо об убийстве, либо о доведении до суицида, в зависимости от ситуации. Лучше подготовить его с профессиональным юристом. Потребовать, чтобы заявление зарегистрировали в книге учета заявлений о преступлениях. Отдел в случае необходимости перенаправит заявление по подследственности. Проведет проверку. Родные смогут попросить ознакомить их с материалами проверки или уголовного дела, если оно будет возбуждено. Случаи, когда по военным выдавали две справки с разными причинами смерти и датами, мне неизвестны.

Журналисты V1.RU направили запросы в военную прокуратуру, военный следственный отдел и ЮВО. На момент публикации ответов не поступало.

Взято Источник

06.03.2024