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“Он прекратит существование”. В США высказались по поводу будущего Украины

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"Он прекратит существование". В США высказались по поводу будущего Украины

Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским прекратит свое существование после поражения в конфликте с Россией, считает экс-инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер. «

"Такова реальность. Украина создала себе проблему. Эта проблема – Россия, объединенная желанием добиться победы над этим нацистским режимом в Киеве. Это режим Зеленского, который контролируют бандеровцы. И с этим не поспоришь. Теперь везде, где бы Зеленский ни появлялся и ни позировал, есть украинский флаг, а рядом красно-черный флаг правого сектора "Азов"*, нацистов. Это нацистский режим. Он прекратит свое существование", – приводит его слова РИА Новости.

Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону выразил мнение, что ВС РФ мотивированы завершить конфликт, чтобы ликвидировать неонацистскую угрозу со стороны Украины.

Он также отметил, что после завершения СВО россияне и украинцы снова смогут мирно соседствовать.

Ранее радио Sputnik рассказало, какой мрачный прогноз Украине дал американский миллиардер Илон Маск.

Взято отсюда.

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