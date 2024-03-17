Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским прекратит свое существование после поражения в конфликте с Россией, считает экс-инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер. «

"Такова реальность. Украина создала себе проблему. Эта проблема – Россия, объединенная желанием добиться победы над этим нацистским режимом в Киеве. Это режим Зеленского, который контролируют бандеровцы. И с этим не поспоришь. Теперь везде, где бы Зеленский ни появлялся и ни позировал, есть украинский флаг, а рядом красно-черный флаг правого сектора "Азов"*, нацистов. Это нацистский режим. Он прекратит свое существование", – приводит его слова РИА Новости.

Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону выразил мнение, что ВС РФ мотивированы завершить конфликт, чтобы ликвидировать неонацистскую угрозу со стороны Украины.

Он также отметил, что после завершения СВО россияне и украинцы снова смогут мирно соседствовать.

Ранее радио Sputnik рассказало, какой мрачный прогноз Украине дал американский миллиардер Илон Маск.

Взято отсюда.