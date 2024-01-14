Пользователей соцсети Х возмутила встреча Владимира Зеленского с новым главой МИД Франции Стефаном Сежурне, в ходе которой обсуждалось совместное производство оружия и украинская “формула мира”.

Сежурне накануне прибыл с первым после назначения на пост визитом в Киев. Он пообещал украинским властям продолжительную поддержку со стороны Парижа. «

"Добро пожаловать в Киев. Кстати, у вас не найдется лишних несколько миллиардов?" – сыронизировал Matty Bromley,

“Он (Зеленский, – ред.) по очереди объясняет всем, как каждый евро, который они (западные лидеры, – ред.) ему дают, вернется им на их личные счета”, – прокомментировал Randy Menton.«”Эта “формула мира” абсурдна”, – выразила мнение ingrid jacobs.

“Теперь он собирается выманить у Франции немного денег”, – цитирует РИА Новости пользователя под ником Karen.«

"Продаешь полезные ископаемые своей страны Западу", – отметил Mr Anderson.

Накануне радио Sputnik писало, что в Киеве не исключили неожиданного заявления Зеленского по поводу конфликта.

Взято отсюда.