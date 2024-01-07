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“Они больны?” В США отреагировали на призывы депутатов ФРГ атаковать Россию

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"Они больны?" В США отреагировали на призывы депутатов ФРГ атаковать Россию

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон призвал проверить на наличие психических расстройств немецких парламентариев, заявивших о необходимости наносить ракетные удары по объектам в России. «”Немцам надо посидеть и подумать, посчитать, как дорого обойдется такое решение. <…> Эти ребята что-то говорят. И то, что они говорят, настолько оторвано от реальности. Стоило бы усомниться в наличии у них какой бы то ни было сообразительности. Может, они психически больны?” – сказал он в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Джонсон отметил, что такие призывы способствуют разрастанию конфликта и втягиванию Европы в него.

Накануне радио Sputnik сообщало, что депутаты двух немецких партий призвали к ударам по объектам в России.

Взято отсюда.

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