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“Они даже не задумываются”. Шольц объяснил, почему Киев не получит Taurus

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"Они даже не задумываются". Шольц объяснил, почему Киев не получит Taurus

Для наведения крылатых ракет Taurus нужны немецкие специалисты, которых нельзя отправлять на Украину во избежание конфликта с Россией, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.«

"Ни в какой точке или месте нам нельзя быть связанными с целями, которых достигает эта система", – цитирует Шольца РИА Новости.

Он пояснил, что для наведения Taurus потребовались бы немецкие специалисты, но Германия продолжает руководствоваться принципом, что на украинскую землю не ступит нога ни одного военнослужащего бундесвера, поэтому тема поставок этих ракет на Украину не стоит на повестке дня.«”Я удивлен, что некоторых вообще не волнует, что они даже не задумываются о том, может ли то, что мы делаем, в каком-то смысле привести к участию в войне”, – добавил глава немецкого правительства.

Ранее радио Sputnik рассказало, какие еще проблемы не позволят Украине использовать ракеты Taurus.

Взято отсюда.

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