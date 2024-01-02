Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
ГОРНЯК ЗМЕИНОГОРСК ВЕСЕЛОЯРСК

Они готовятся отдать приказ. Зеленского предупредили о “сигналах” из США

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Они готовятся отдать приказ. Зеленского предупредили о "сигналах" из США

В США могут вскоре убрать Владимира Зеленского с поста, отдав предпочтение главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, считает бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

Эксперт отметил, что главком ВСУ ставит Зеленского в очень неловкое положение, открыто называя его лжецом. Подобной позиции придерживаются и в США.«”Вашингтон посылает сигналы о том, что они больше не доверяют Зеленскому. Они планируют возложить на него всю ответственность. <…> Они готовятся отдать приказ украинским военным и сказать: “Вперед, избавьтесь от Зеленского”, – сказал Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Экс-сотрудник ЦРУ не уверен, будет ли речь идти о физическим устранении Зеленского, или же он потеряет власть и покинет Украину. Тем не менее, с каждым днем ситуация для главы киевского режима становится все мрачнее, считает Джонсон.«”Вашингтон, вероятно, откажется от него и встанет на сторону Залужного”, – заключил эксперт.

Радио Sputnik сообщало, как Залужный прокомментировал ситуацию с обнаружением “прослушки” в кабинете.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Суд в Барнауле вынес новые приговоры мобилизованным, сбежавшим в самоволку

03.01.2024

 Новости Барнаул

Деньги дерут, а порядка все нет. Читатель altapress.ru пожаловался на барнаульскую маршрутку

03.01.2024

 Мир

Украина назвала центр конфликта в 2024 году: новости СВО за 2 января

03.01.2024

 Погода

Такого еще не было. Какими природными аномалиями отличился 2023 год в Алтайском крае?

03.01.2024

 Интересное

Алтайские медики просят не вызывать скорую без особой необходимости

03.01.2024

 Интересное

На трассах Алтайского края ограничили движение автотранспорта

03.01.2024

 Интересное

Подросток из Новосибирска покончил с собой в новогоднюю ночь

03.01.2024

 Интересное

Более 20 автомобилей столкнулись на трассе в Тульской области

03.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле продолжается очистка улиц и дорог от снега

03.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix