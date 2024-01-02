В США могут вскоре убрать Владимира Зеленского с поста, отдав предпочтение главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, считает бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

Эксперт отметил, что главком ВСУ ставит Зеленского в очень неловкое положение, открыто называя его лжецом. Подобной позиции придерживаются и в США.«”Вашингтон посылает сигналы о том, что они больше не доверяют Зеленскому. Они планируют возложить на него всю ответственность. <…> Они готовятся отдать приказ украинским военным и сказать: “Вперед, избавьтесь от Зеленского”, – сказал Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Экс-сотрудник ЦРУ не уверен, будет ли речь идти о физическим устранении Зеленского, или же он потеряет власть и покинет Украину. Тем не менее, с каждым днем ситуация для главы киевского режима становится все мрачнее, считает Джонсон.«”Вашингтон, вероятно, откажется от него и встанет на сторону Залужного”, – заключил эксперт.

Радио Sputnik сообщало, как Залужный прокомментировал ситуацию с обнаружением “прослушки” в кабинете.

Взято отсюда.