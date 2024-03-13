Они готовятся. В Киеве рассказали, почему ВС РФ “охотятся” на Patriot’ы

Вооруженные силы России уничтожают украинские системы ПВО, в частности ЗРК Patriot, чтобы начать наступление, заявил украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу “Да это так”.

Ранее в среду Министерство обороны России сообщило, что ВС РФ уничтожили в Харьковской области еще один ЗРК Patriot.«

"Они готовят наступление, для этого и нужны все штучные уничтожения Patriot, танков и так далее <…>. Это попытка убрать ПВО с линии фронта, чтобы авиация могла работать", – цитирует РИА Новости украинского эксперта.

Карасев добавил, что сейчас сбрасывающие управляемые авиабомбы самолеты ВКС России, способные нести управляемые авиабомбы, находятся вне зоны досягаемости обычных средств ПВО, которыми располагает Киев.

Именно поэтому, по словам аналитика, российские войска “нацелилась” на уничтожение американских зенитных ракетных комплексов.

Радио Sputnik писало, что, по мнению зарубежных экспертов, украинской армии уже не удастся восполнить потери ЗРК Patriot.

Взято отсюда.