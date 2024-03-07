“Они готовы”. В Киеве рассчитывают на “специальную армию” Франции

Франция может отправить на Украину Иностранный легион для поддержки украинской армии, полагает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его мнению, отправка войск европейских государств на Украину – очень вероятный сценарий, поскольку ВСУ почти исчерпали свои ресурсы.«”Более того, северные страны Европы, Британия, Польша, потенциально страны Балтии, Нидерланды, Франция – они готовы к таким сценариям. А у Франции для этого даже есть специальная армия, которая называется Иностранный легион, которая только и работает за рубежом”, – приводит слова Бортника РИА Новости.

Приглашение западных войск должно быть согласованно с украинским парламентом и Владимиром Зеленским, сказал политолог в интервью YouTube-каналу Politeka.«”Это будет означать коренную смену формата войны, она уже не сможет номинально называться российско-украинский, региональной или международной. Она будет все больше приобретать глобальные характеристики”, – считает Бортник.

Радио Sputnik сообщало, как в Совфеде отреагировали на призывы президента Франции Эммануэля Макрона помогать Украине.

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