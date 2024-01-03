“Они наносят избирательные удары”. Захарова об обстрелах Белгорода

Киевский режим наносит “избирательные удары” по гражданскому населению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik, говоря об обстрелах Белгорода украинскими войсками.

Дипломат отметила, что в своей тактике киевский режим себе не изменяет, но раньше не было такой демонстративности.«

"Зверье киевского режима. Других слов нет, и думаю, их нет ни у кого. Многие так давно называют это демонстративное расчеловечивание на деньги Запада людей, бывших людей теперь уже… террористического отребья на Банковой. Кто-то сейчас это понимает, но ведь это все длится годами, и в своей тактике они себе не изменяют. Другое дело, не было такой демонстративности. То, что они сотворили и творят, не имеет никакой никакой другой квалификации, и я в этом этом абсолютно уверена. Да, будет еще западное финансирование, не в тех объемах, но будет. Да, будут показательные заявления политической поддержки со стороны натовских стран, потому что это их проект, потому что на этой идеологии строятся их внутренняя идеология, внутренняя политика определенной части их истеблишмента, потому что для них это будет крушение тех базовых основ, за которые они держались, которые они навязывали всему миру. Но я думаю, что ежедневно миллионы-миллионы людей понимают, что такое киевский режим, кто такой Зеленский, кто эти люди, которые называли сами себя молодыми демократами, представителями либерализма", – сказала Захарова.

Дипломат напомнила, что есть такое понятие “неизбирательные удары”, которое используется, чтобы показать, как в той или иной ситуации вооруженные силы отходят от принципов гуманитарного права, правил ведения войны. «

"Вот здесь (при обстрелах Белгорода ВСУ, – ред.) бы я сказала, они наносят "избирательные удары", это избирательные удары непосредственно по гражданскому населению. <…> Здесь прямая тактика терроризма, не просто экстремизма, а терроризма, когда удары наносятся по гражданскому населению. Уже даже не просто избирательно по гражданской инфраструктуре, а по гражданскому населению. И теперь я хочу сказать всем тем, кто семь лет до 2022 года ничего не замечал, не видел, и не считал нужным вообще в ту сторону поворачивать голову. Вот точно так же, как наносились в эти дни удары по месту скопления людей… площади, улицы – там, где люди собираются, вот точно так же наносились удары все эти годы по Донбассу, Донецку, Луганску, по населенным пунктам на юго-востоке Украины. Просто тогда не замечали. Не хотели замечать. Теперь уже не замечать не получается", – отметила Захарова.

Эфир авторской программы слушайте здесь.Мария ЗахароваОбстрелы Белгорода, международное право, расширение БРИКС, ожидания Европы08:04

Взято отсюда.