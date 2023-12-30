Они не делают “ответку” за что-то. В ВСУ высказались об ударах ВС России

. Киев не может прогнозировать, когда будет совершена очередная российская массированная атака, и какие цели будут поражены, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью YouTube-каналу “Прямой”.

По его словам, он не может ответить на вопрос “чего ждать дальше”, поскольку удары ВС РФ никогда не привязаны к датам или событиям. «”Это не школа, где юношеские разборки. <…> Россия не делает “ответку” за что-то. Каждая ракета направлена на цель, на уничтожение объекта – военного и инфраструктурного. Каждый дрон тоже направлен на свою цель. Они стремятся добиться своих целей. Уничтожить нашу инфраструктуру, нашу армию”, – цитирует чиновника РИА Новости.

Накануне Россия нанесла массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины. Были повреждены заводы имени Малышева в Харькове и “Артем” – в Киеве, порт и расчеты ПВО в Одессе, а также места дислокации иностранных наемников.

Радио Sputnik сообщало, Россия запросила заседание Совбеза ООН в связи с ударом по Белгороду.

Взято отсюда.