Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Они не делают “ответку” за что-то. В ВСУ высказались об ударах ВС России

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Они не делают "ответку" за что-то. В ВСУ высказались об ударах ВС России

. Киев не может прогнозировать, когда будет совершена очередная российская массированная атака, и какие цели будут поражены, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью YouTube-каналу “Прямой”.

По его словам, он не может ответить на вопрос “чего ждать дальше”, поскольку удары ВС РФ никогда не привязаны к датам или событиям. «”Это не школа, где юношеские разборки. <…> Россия не делает “ответку” за что-то. Каждая ракета направлена на цель, на уничтожение объекта – военного и инфраструктурного. Каждый дрон тоже направлен на свою цель. Они стремятся добиться своих целей. Уничтожить нашу инфраструктуру, нашу армию”, – цитирует чиновника РИА Новости.

Накануне Россия нанесла массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины. Были повреждены заводы имени Малышева в Харькове и “Артем” – в Киеве, порт и расчеты ПВО в Одессе, а также места дислокации иностранных наемников.

Радио Sputnik сообщало, Россия запросила заседание Совбеза ООН в связи с ударом по Белгороду.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Успеть в новогодние. Как в праздники будут работать банки, почта, МФЦ и торговые центры в Барнауле

31.12.2023

 Новости Алтай

Рыбам придется много работать, Скорпионам заниматься бизнесом. Финансовый астролог составил прогноз на 2024 год для барнаульцев

31.12.2023

 Новости Алтай

Доллар по сто, яйца по сто двадцать и неподъемная ипотека: каким запомнился 2023 год

31.12.2023

 Новости Алтай

Под белым покрывалом и с огоньками: любуемся снежным Барнаулом хотя бы на фотографиях

31.12.2023

 Новости Алтай

Мятеж Пригожина, что еще? 5 важных событий 2023 года, о которых астрологи предупреждали заранее

31.12.2023

 Новости Алтай

«Чтобы не пьянеть…»: диетолог назвала работающие советы, которые понадобятся всем в новогоднюю ночь

31.12.2023

 Новости Алтай

Slavic girl, old money или сияние бриллиантов: визажист — о трендах новогоднего макияжа

31.12.2023

 Новости Алтай

«Дома нет, и никто не виноват»: взрыву в Магнитогорске пять лет. Хроника молчания

31.12.2023

 Новости Алтай

31 декабря на большей части территории Алтайского края ожидаются метели

31.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix