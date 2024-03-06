“Они оборзели”. Политолог о реакции на утечку записи разговора офицеров ФРГ

Западные разведслужбы встревожены усилившейся, по их мнению, деятельностью российской разведки, пишет британская Financial Times. Недавняя утечка разговора немецких офицеров о планах атаковать Крымский мост – только “один из пугающих примеров”, пишет издание.

“Игра в кошки-мышки вернулась. Активность России столь же высока или даже выше, чем во время холодной войны”, – приводит газета слова одного из сотрудников западной разведки.

В эфире радио Sputnik политолог, эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак высказал мнение, что Запад даже в этой ситуации делает виноватой Россию.«”В этом плане они “молодцы”, Россия у них всегда во всем виновата. Подтвержден факт агрессии против России, а они осуждают факт раскрытия этой информации – не сами идеи. Не видно в них раскаяния по этому поводу”, – сказал Александр Дудчак.

Все происходит ровно наоборот, возможная атака на российскую территорию стала на Западе темой для обсуждения, продолжил политолог.«”Они готовятся к агрессии против России и этого не скрывают. Они готовы использовать любые средства, методы и технические возможности. Украина – очень удобный для них инструмент, которым можно прикрываться. Не видно особого сожаления из-за того, что эта утечка состоялась, потому что они не в накладе остались – тема атаки на Крымский мост, на территорию России самыми современными средствами вооружения перешла в плоскость обсуждения. Они оборзели от того, что почему-то решили, что все безнаказанно”, – отметил Александр Дудчак.

Взято отсюда.