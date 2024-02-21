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“Они отступали в беспорядке”. Ольшанский о взятии Авдеевки

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"Они отступали в беспорядке". Ольшанский о взятии Авдеевки

Даже американские СМИ признают, что украинская армия отступала из Авдеевки в беспорядке и с большими потерями, отметил публицист Дмитрий Ольшанский.«”Закончилось большое сражение, закончилось, слава богу, нашей победой. Будем говорить объективно: еще есть и другие места, откуда могут стрелять по Донецку, к сожалению… И тем не менее это большое дело, потому что это был огромный, сложнейший укрепрайон, который смогли преодолеть наши военные, и это было очень непросто. Я надеюсь, дальше это продолжится. Сначала была Марьинка – первый освобожденный сложный пригород Донецка. Сейчас закончилась битва за Авдеевку, там были взяты пленные в большом количестве. В том числе американские газеты пишут, что там могло оказаться до тысячи пленных и раненых, которых они (ВСУ) бросили, у них там были большие потери, потому что они в беспорядке отступали. Но Марьинка и Авдеевка – это еще не все”, – сказал Дмитрий Ольшанский в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

В ДНР предстоит освобождать и другие населенные пункты, которые украинская армия десять лет превращала в свои укрепрайоны, продолжил он.«”Это поселки, которые были дачными пригородами Донецка или его спутниками, и где за последние десять лет Украина много построила укреплений… И однажды это придет к тому, что Донецк окажется в безопасности, как сейчас Луганск. Луганск 10 лет назад очень сильно пострадал, но сейчас живет более или менее спокойно”, – добавил публицист.

Программу Дмитрия Ольшанского слушайте здесь.Комиссар исчезаетКнижные списки, итоги Авдеевки и День участника СВОВчера, 21:04

Взято отсюда.

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