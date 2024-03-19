“Они попросту боятся”: отношения между США и Украиной изменились

Политики США публично демонстрируют цинизм в отношении Украины и украинцев, отметил политолог Василь Вакаров.

Американский сенатор Линдси Грэм* призвал Верховную раду быстрее принять законопроект о мобилизации, он также заявил, что граждане Украины должны идти в армию вне зависимости от мобилизационного возраста.

“Я надеюсь, что те, кто годится для службы в украинской армии, пойдут. Не могу поверить, что она с 27 лет… Вы должны служить, и не с 25 или 27 лет”, – приводит слова Грэма* газета The Washington Post.

Грэм* посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. По словам сенатора, он объяснил, что считает наиболее вероятным вариантом предоставления новой помощи от США беспроцентный кредит.«”Линдси Грэм* и другие американцы демонстрируют цинизм публично. Сначала между американцами и Зеленским был заключен некий контракт: мы, американцы, даем вам деньги, оружие, боеприпасы, а вы должны выставить армию. Но в прошлом году пошло что-то не так, контрнаступление было провалено, и начались недомолвки, протесты, даже угрозы с обеих сторон. С одной стороны, давление американцев: продолжайте воевать, с другой – временами даже хамские ответы Зеленского: давайте деньги и оружие. И вот теперь приехал Грэм* и говорит: контракт продолжается, но мы вносим в него изменения, денег больше может не быть. Более того, вы обязаны бегом мобилизовать молодых. Теперь вот такой контракт”, – сказал Василь Вакаров в эфире программы Кирилла Вышинского на радио Sputnik.

Украинская власть тоже не выполняет свои обязательства по “контракту” с США, продолжил он.«”Украинские политики “динамят” закон о мобилизации. И не просто потому что играют с США. Они ездят по округам и видят, какое сопротивление вызывает этот закон. Депутаты прекрасно понимают, что происходит на поле боя. И задумываются: а какое будущее у них? Они видят, что депутатами, властью больше не будут, у них отсутствует внутренняя мотивация. И еще – они попросту боятся”, – добавил Вакаров.

Верховная рада приняла в феврале в первом чтении законопроект о мобилизации, в него будут вноситься правки, после чего последует второе чтение.

Согласно законопроекту, мобилизационный возраст снижается с 27 до 25 лет, вводятся электронные повестки, за неявку по повестке будет грозить блокировка счетов, предусмотрены и другие меры.

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Взято отсюда.