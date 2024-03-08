Она уверена, что ее не позвали на вручение награды из-за полковника военного училища

8 марта 2024, 09:3046Написать комментарий

Ирина К. Тюмени пытается забрать у матери погибшего на СВО супруга орден Мужества. После смерти Леонида у вдовы возник конфликт с его семьей. По мнению Ирины, отчим мужа, полковник ТВВИКУ (Тюменское высшее военно-инженерное командное училище), стал использовать свои связи и препятствовать ее нахождению на мероприятиях в память о военном. Так, вдову не позвали на вручение посмертной награды супруга и отказались вернуть ей орден. Ирина считает, что медаль должны были отдать именно ей.

Молодая вдова писала в военкомат, прокуратуру, администрацию, губернатору и президенту. Она несколько раз ходила на прием в ТВВИКУ. Военные, говорит Ирина, относятся к ней с издевками и помогать не хотят.

«Награду вручили за моей спиной»

Ирина и Леонид познакомились семь лет назад в Тюмени. Он учился в военном училище, она была студенткой. Они поженились, офицера по распределению отправили в Тулу — молодая жена поехала за ним. В это время, по словам Ирины, с семьей мужа у нее складывались хорошие отношения.

Первые сложности в общении возникли, когда Ирина делилась со свекровью, что муж хочет уволиться со службы и жить на гражданке, но родные не хотели об этом слышать. Потом Леонида отправили на СВО, 25 июня 2023 года он погиб. Отношения между вдовой и семьей накалились — стали возникать споры из-за вещей погибшего и другие разногласия, о которых Ирина рассказывать публично не хочет. Окончательно всё испортилось в ноябре, когда в Тюмень пришла награда Леонида.

— Леонид погиб и был удостоен ордена Мужества. 2 ноября награду доставили в военный комиссариат Тюмени. Отчим моего мужа — полковник, заместитель начальника ТВВИКУ по вооружению. Он сделал так, чтобы я на вручении не присутствовала. А получателем являются дети, супруга и родители. Всё из-за конфликта с его матерью. С отчимом мы не ругались, он просто использует свое служебное положение, — считает Ирина.

Орден Мужества маме и отчиму офицера вручили 15 ноября прошлого года в кабинете у Владимира Ушакова, военного комиссара Калининского и Центрального АО города Тюмени. От торжественного мероприятия в администрации 23 ноября семья отказалась.

— Награду вручили за моей спиной. В ноябре в администрации проходило торжественное мероприятие, где вручали награды. Я узнала об этом из новостей, — говорит вдова офицера.

«Я одна в этой грязи не останусь»

Ирину возмутило, что ей не сообщили о мероприятии. Она говорит, что сначала пыталась поговорить с родными мужа, но на контакт с ней идти не захотели. Ирина пошла на прием к комиссару Владимиру Ушакову с просьбой объяснить, почему никто не рассказал о вручении награды.

— Выяснилось, что, когда пришел орден, комиссар позвонил Андрею Валентиновичу, отчиму супруга. Тот отказался от торжественного награждения. Но он не является членом семьи моего мужа. Комиссар мне сказал: «Ирина, что ты хочешь?»

После этого Ирина пошла на прием в военную прокуратуру. Там ей посоветовали обратиться в областной военный комиссариат. В ведомстве официально ответили.

— По доводу военного комиссара Калининского и Центрального административных округов, на момент получения военным комиссариатом наградного материала на погибшего военного в Тюмени находилась только мать погибшего военнослужащего, — ответил Сергей Чирков, военный комиссар Тюменской области.

Ирина утверждает, что в день вручения ордена была в городе — незадолго до этого она получала водительское удостоверение и другие документы. Сергей Чирков, говорит собеседница, пригласил на прием в военкомат семью мужа и предложил передать награду вдове.

— Они объяснили комиссару, что я отдала им все медали. И признались, что намеренно ввели в заблуждение Владимира Ушакова. Сергей Чирков предложил отдать мне орден Мужества. Мама сказала, что пока не готова.

Ирина продолжила добиваться того, чтобы ей отдали орден. В ТВВИКУ встретилась с Дмитрием Евмененко, начальником училища.

— Он сказал, что поговорит со своим подчиненным Андреем Валентиновичем, как мужчина с мужчиной. Михаил Юрьевич Багров, замначальника по военно-политической работе, мне хамит. Они воюют с вдовой. Багров говорит: «Давайте мы не будем позорить честь вашего мужа и выносить это всё корреспондентам». А я одна в этой грязи не останусь.

Ирина обращалась в администрацию Тюмени, губернатору Александру Моору и президенту Владимиру Путину. Спустя три месяца Ирина решила подать на военкомат в суд, она уже собирает все необходимые для этого документы.

— Я подаю в суд на военкомат, потому что они нарушили порядок выдачи государственных наград. Сейчас я в суде требую моральную компенсацию в размере одного миллиона рублей за это мероприятие. И прошу вернуть мне его награду. И требую, чтобы в администрации Тюмени мне торжественно вручили орден.

Ирина говорит, в первую очередь ей важно, чтобы к ней относились уважительно. К примеру, в марте в Богандинской школе, где учился ее муж, открыли парту героя в честь Леонида. Приглашение передали только родителям супруга, Ирину об этом не оповестили.

— Я пережила со своим мужем все лишения. В Тюмени мы жили — я его не видела, в Туле жили — все тяготы армейской жизни прожила вместе с ним. Я ездила к нему на СВО три раза, я была в зоне боевых действий. Я считаю, что достойна получить орден, потому что я его жена, — говорит Ирина.

Что говорят родные супруга и военкомат?

Журналист 72.RU поговорила с отчимом погибшего военного. Он отрицает, что Ирину намеренно не пригласили на мероприятие.

— Это не так. Орден у матери находится. Мать одна воспитывала сына. Всё. Больше я никаких комментариев давать не буду, — сказал Андрей Наговицын, отчим погибшего Леонида Кузнецова.

В военкомате объяснили, что в первую очередь о вручении награды оповещают детей, супругу, а уже после — родителей.

— По обращению супруги военнослужащего было проведено внутреннее служебное разбирательство. С военным комиссаром Калининского и Центрального АО проведена разъяснительная беседа о недопущении подобных случаев, — ответил 72.RU Сергей Чирков, военный комиссар Тюменской области.

Ранее мы писали, что жительница Абатского района Мария Скороботчикова просит президента и военную прокуратуру вернуть домой ее супруга Виктора, отправившегося на СВО. У пары пятеро детей, и женщина считает, что муж, подписавший контракт с Минобороны, должен быть дома, а не в окопах.

Взято Источник

08.03.2024