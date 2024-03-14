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ООН отреагировала на атаку ВСУ на Запорожскую АЭС

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ООН отреагировала на атаку ВСУ на Запорожскую АЭС

ООН обеспокоена ситуацией вокруг Запорожской атомной станции и призывает обеспечивать ее безопасность, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в ходе брифинга.

Утром в четверг пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры станции. Взрывное устройство было сброшено в пяти метрах от топливохранилища, уточнил гендиректор станции Юрий Черничук.«

"Мы очень обеспокоены ситуацией вокруг АЭС. И необходимо, чтобы все обеспечивали гарантию ее безопасность. Не хочется даже представлять, что может произойти", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что украинские войска регулярно предпринимают попытки атаковать АЭС на территории России.

Радио Sputnik сообщало об отключении ЗАЭС от резервной линии электропередачи.

Взято отсюда.

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