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“Опасный тип!” Слова Макрона о России привели в ужас французов

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"Опасный тип!" Слова Макрона о России привели в ужас французов

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после его высказывания об операциях против ВС РФ.

Французский лидер в интервью изданию Le Parisien не исключил проведение операций для “противостояния российским войскам” на Украине. «”Эта фигура очень опасна для Франции”, – предупредил комментатор.

“Макрон – мальчуган, который играет в оловянных солдатиков… Опасный тип!” – выразил мнение пользователь. «”Заткните его, он собирается начать третью мировую войну”, – призвал читатель.

“Господину Макрону следует занять позицию, более соответствующую реальному положению дел в нашей державе”, – цитирует РИА Новости участника дискуссии. «”В моем окружении никто никогда не высказывался как-либо положительно о личности нашего президента”, – резюмировал комментатор.

Ранее радио Sputnik рассказало, как в Госдуме оценили идею Макрона заключить перемирие на Украине на время Олимпиады.

Взято отсюда.

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