Опубликована видеозапись уничтожения американского танка Abrams российскими военными с помощью FPV-дронов “Упырь”.

Запись была сделана под Авдеевкой, съемка велась самими БПЛА, пишет РИА Новости. На обнародованных кадрах видно, как первый аппарат влетает в борт танка, а второй – в крышу башни.

Ранее представитель предприятия, выпускающего FPV-дроны “Упырь”, сообщил, что с помощью этих устройств был уничтожен очередной Abrams.

Военнослужащие группировки ВС РФ “Центр” под Авдеевкой уничтожили два американских танка, используя FPV-дроны, уточняет агентство.

Радио Sputnik ранее писало, как оценил подбитый Abrams советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Взято отсюда.