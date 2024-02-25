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Опубликовано видео последствий обстрела свадебного торжества в Донецке

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Опубликовано видео последствий обстрела свадебного торжества в Донецке

Видеозапись последствий удара ВСУ по Ворошиловскому району Донецка опубликовал телеканал “Звезда”.«”Авдеевку взяли – нам мстят просто-напросто. Мы обыкновенные люди… Вы посмотрите, что творится. Здесь свадьба была, гуляли молодые. Слава богу, что невеста и жених вышли. А раненых сколько… За что вот это все нам? Мстят, просто мстят нам, что наши хлопцы взяли Авдеевку, но все равно они (ВСУ, – ред.) не успокаиваются, уже сил нет”, – говорит на видео местная жительница.

Обстрел ресторана в Ворошиловском районе Донецка со стороны украинских войск произошел накануне. Удар был нанесен из РСЗО HIMARS, один сотрудник ресторана получил ранение. Несколькими часами ранее ВСУ обстреляли жилой дом в том же районе, погиб мужчина и пострадала женщина.

Ранее радио Sputnik рассказало о последствиях удара ВСУ по жилому дому в другом районе Донецка.

Взято отсюда.

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