Орбан: европейцы теряют веру в победу Украины

Поддержка Украины дорого обходится европейским лидерам в политическом смысле, так как население стран Европы теряет веру в победу Киева, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытом заседании правящей партии ФИДЕС.«

"Конфликт не заканчивается, Европа становится все более обремененной, потому что финансовая поддержка Украины уменьшается из-за споров вокруг президентских выборов в Америке. Поддержка украинцев имеет огромную политическую цену. Фермеры бунтуют по всей Европе, и постепенно все теряют веру в победу украинцев", – приводит мнение Орбана венгерская газета Magyar Nemzet.

Он также добавил, что выборы в Европарламент и президентские выборы в США могут “принести мир в Европу”.

Радио Sputnik ранее писало о нападках на Венгрию из-за позиции Будапешта по Украине.

Взято отсюда.