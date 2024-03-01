Орбан объяснил, почему нужно срочно начать мирные переговоры по Украине

Затягивание украинского конфликта играет в интересах России, поэтому Брюсселю и Киеву пора начать мирные переговоры, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.«

"Мне хотелось бы сказать, что тут возможны два сценария: когда время играет на руку ЕС и Украине, конфликт продолжается, другой вариант – время играет на руку России. Я вижу второй вариант, поэтому, на мой взгляд, ЕС и Украине необходимо незамедлительно начать переговоры", – цитирует Орбана РИА Новости.

На Дипломатическом форуме в Анталье он также отметил, что в ситуации вокруг украинского конфликта Венгрия руководствуется исключительно собственными интересами.

Ранее радио Sputnik сообщало, когда экс-президент США Дональд Трамп примет Орбана в своей резиденции во Флориде.

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