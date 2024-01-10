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Орбан рассказал о европейском “плане Б” по финансированию Украины

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Орбан рассказал о европейском "плане Б" по финансированию Украины

Еврокомиссия к внеочередному саммиту разрабатывает “план Б”, который предполагает финансирование Украины вне бюджета Евросоюза, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он отметил, что Будапешт приветствует решение ЕС.«”Приятно видеть, что Еврокомиссия подготавливает “план Б” к 1 февраля, согласно которому финансовая поддержка, предоставляемая Украине, может осуществляться вне бюджета ЕС. Это хорошее решение! “План Б” Еврокомиссии – это “план А” Венгрии!” – написал он в соцсети X.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что ЕК готовит альтернативные варианты поддержки Украины со стороны ЕС на случай провала переговоров о выделении средств из общеевропейского бюджета.

Ранее радио Sputnik писало, как канцлер ФРГ Олаф Шольц оценил размеры помощи, которую оказывают Киеву другие государства ЕС.

Взято отсюда.

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