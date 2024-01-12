“Орда, живущая добычей”. Политолог о словах Зеленского про пенсионеров

Блокирование в конгрессе США помощи Украине грозит оставить украинских пенсионеров без выплат, заявил Владимир Зеленский.

Так он прокомментировал позицию кандидата в президенты США, губернатора Флориды Рона Десантиса и республиканцев из конгресса, которые критикуют поставки военной помощи и финансирование Украины.

По словам Зеленского, задержка с предоставлением помощи отразится в первую очередь на уязвимых категориях населения Украины, в частности на 12 миллионах пенсионеров, которые в этом случае “просто вымрут”.

В эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев отметил, что Зеленский считает свои требования к США законными.«”По мнению Зеленского, за все на Украине должны отвечать американцы. Напомню, как в прошлом году Зеленский очень жестко говорил с Западом, практически ставил ультиматум, говоря о том, что не получает нужный объем военной техники, снаряжения и денег. Все это подавалось так: мол, мы же с вами все это согласовывали, договаривались. То есть фактически он признавал, что Украина нанялась, это наемник на эту войну с Россией. Поэтому его требования, как он считал, совершенно законны. То есть он сознательно на это шел, подставляя под удар своих граждан на фронте и в тылу. Сейчас получается, что он берет в заложники собственное население, пенсионеров, которые не могут себя прокормить, и пытается разжалобить США. При этом он пытается претендовать на то, что Украина – это государство. На самом деле это орда, которая живет добычей и обещаниями, что кто-то им поможет, что-то им даст”, – сказал Андрей Суздальцев.

Взято отсюда.