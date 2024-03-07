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Организаторы подвели итоги Всемирного фестиваля молодежи

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Его проведение поддержало большинство опрошенных россиян

7 марта 2024, 16:3156Написать комментарий

Организаторы подвели итоги Всемирного фестиваля молодежи

В России завершилась основная часть Всемирного фестиваля молодежи, которая проходила с 1 по 7 марта на территории Сириус. 7 марта на пресс-конференции организаторы фестиваля подвели его первые итоги. Заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что большинство опрошенных россиян поддержали фестиваль — речь о тех, кто в нем не участвовал.

— От всех опрошенных положительно [относятся к фестивалю] 84%. Скорее отрицательно или точно отрицательно — всего 2%, по одному проценту, — цитирует ТАСС Сергея Кириенко

По словам Кириенко, фестиваль вызвал у респондентов в первую очередь такие эмоции, как гордость, уважение, надежду, уверенность в завтрашнем дне.

На этом фестиваль не заканчивается — 10 марта стартует региональная программа фестиваля, она продлится еще неделю. За это время участники посетят 30 городов России.

Взято Источник
07.03.2024

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