Главное, что случилось за последние сутки

4 января 2024, 01:04105Написать комментарий

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 3 января 2024 года.

Последние новости об обстановке в Белгородской области

В Белгородской области пятый день продолжаются обстрелы. Из-за авиационной опасности горожан просят оставаться дома, а крупные торговые центры и кинотеатры приостановили работу, заявил мэр Белгорода Валентин Демидов.

— Последние события таковы, что эту меру считаем необходимой. Всем лучше сейчас по возможности оставаться дома, — написал глава города.

Валентин Демидов также отметил, что посетители кинотеатров смогут использовать уже купленные билеты, «когда позволит оперативная обстановка».

Также в Белгороде обнаружили неразорвавшийся снаряд, который угрожает сотням частных домов. Из-за угрозы взрыва власти решили эвакуировать порядка 600 человек, заявил Вячеслав Гладков.

— Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 323 индивидуальных домов в радиусе 500 метров, — написал глава региона в телеграм-канале.

Еще два снаряда, обнаруженных в городе, осматривают саперы. По выводам специалистов примут решение о дальнейших действиях.

Вячеслав Гладков также рассказал о последствиях атаки 2 января.

— Различные разрушения зафиксированы в 64 частных домовладениях, в семи квартирах шести многоквартирных домов, семи хозяйственных объектах, одном гараже и 44 транспортных средствах, — написал Гладков в телеграм-канале.

В результате вчерашней атаки погиб один человек, еще 11 получили ранения. Ранее Минобороны России отсчитывалось о перехвате восьми ракет «Ольха» над Белгородской областью.

На атаки Белгорода отреагировали в ООН: Верховный комиссар организации по правам человека Фолькер Тюрк призвал к деэскалации конфликта и защите гражданского населения.

— Международное гуманитарное право запрещает неизбирательные нападения на гражданские объекты. Фолькер Тюрк призывает к немедленным шагам по деэскалации, обеспечению защиты гражданских лиц и уважению международного права, — говорится в сообщении, опубликованном в «Твиттере» организации.

Обстрелы Белгорода также прокомментировали в МИД Франции: в ведомстве заявили, что Украина действует в порядке самообороны в соответствии с уставом ООН, а ответственность за человеческие потери лежит на «стране-агрессоре».

Осужденный за взятки генерал погиб в СВО

Бывший глава УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов погиб в зоне СВО. Информацию о его гибели корреспонденту E1.RU подтвердила адвокат экс-полицейского Ольга Кезик. РБК уточняет, что силовик погиб в конце прошлого года.

Трифонова обвиняли в том, что в 2015 году он получил взятку в размере 7,5 миллиона рублей за возбуждение уголовного дела в пользу банка «Кольцо Урала». В августе 2022 года суд приговорил его к 9,5 года колонии строгого режима. Кроме того, его лишили генеральского звания и государственных наград.

Свою вину в суде Трифонов не признал. Его семья также пыталась доказать, что он не был причастен ни к одному из преступлений, в которых его обвиняли. 10 января 2024 года в Челябинске должно было состояться рассмотрение кассационной жалобы по этому делу.

В Курской области из-за атаки ВСУ без света остались жители 17 домов

В Курской области из-за обстрелов пострадала подстанция в Железногорском районе. Из-за аварии электричество отключилось сразу в нескольких населенных пунктах, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

— В Железногорске из-за скачка напряжения и гидроудара произошел порыв теплотрассы. Отопления нет в 17 многоквартирных домах 14-го микрорайона. Последствия атаки устраняются, — написал глава Курской области в телеграм-канале.

В Воронежской области пострадали 4 человека из-за схода боеприпаса

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о пострадавших после «нештатного схода боеприпаса».

— К счастью, погибших нет. За медицинской помощью с легкими повреждениями обратились четыре человека, — написал Александр Гусев в телеграм-канале.

Боеприпас упал в Воронежской области 2 января. По информации Минобороны, он «сошел» с самолета ВКС, когда тот пролетал над селом Петропавловка. Взрыв уничтожил несколько домов на улице. Губернатор обещал всем, кто остался без крыши над головой, построить новый дом.

В Минобороны заявили о возвращении 248 российских военных из плена

В результате переговоров в Россию из плена вернулись 248 военнослужащих, заявили в Минобороны. В ведомстве отметили, что переговорный процесс оказался сложным.

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Видео: На видео видно / T.me

— Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов, — добавили в ведомстве. — Всем освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

На Украине заявили о вернувшихся из плена 230 военнослужащих. Это первый обмен пленными с 7 августа 2023 года.

В России перезапустят производство на бывшем заводе Volkswagen

Перезапустить производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen планируют в I полугодии 2024 года. Об этом заявил вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

Он заявил, что нынешний владелец завода, российская компания «Арт-Финанс», нашел зарубежного партнера.

Концерт Volkswagen продал российские активы в мае 2023 года. За год расположенный в Калуге завод может производить 225 тысяч автомобилей.

Взято Источник

04.01.2024