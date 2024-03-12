В Курске закрылись МФЦ, а школам посоветовали перейти на удаленку

12 марта 2024, 20:27118Написать комментарий

В ночь на 12 марта несколько российских регионов атаковали беспилотники. Мы ведем онлайн-трансляцию, где рассказываем обо всём, что происходит сегодня в российских регионах.

Позже в Минобороны России сообщили, что украинская диверсионная разведывательная группа пыталась проникнуть в Курскую область. Наши коллеги из MSK1.RU пообщался с жителями региона и узнал, что происходит в регионе.

Стрелковый бой в Курской области: «Отбили, гремит и сейчас»

В Курской области пять районов граничат с Украиной. По словам главы региона Романа Старовойта, обстреляны были сёла Гуево и Горналь Суджанского района, деревня Успеновка Кореневского района и поселок Тёткино Глушковского района.

— В селе Гуево разрушений нет, в селе Горналь осколками посечены фасад одного дома, выбиты окна, а также забор и хозпостройки. Из-за перебитой линии электропередачи нет света. [В Успеновке] пострадавших и разрушений нет, — сообщил губернатор Курской области.

Роман Старовойт сообщил, что при обстреле поселка Тёткино был ранен один человек. Помимо массированного обстрела, была попытка прорваться диверсионно-разведывательной группы: «Стрелковый бой был, но никакого прорыва не было».

— Сегодня в Тёткино с трех сторон рвалась ДРГ. Бой с шести утра примерно. Отбили, гремит и сейчас. Но я надеюсь, что бьют наши. Надеюсь, что всё будет спокойно, — рассказала жительница Курской области, ссылаясь на информацию от своего супруга, который сейчас находится в Глушковском районе.

Местная жительница Марина Ткачева в соцсетях рассказала о том, что в Тёткино временно закрылись магазины и учреждения.

— Сегодня кошмар, больница не работает, магазины тоже, — написала женщина.

Сотрудница местного кафе «Радуга» в Тёткино подтвердила MSK1.RU, что большинство заведений и магазинов сегодня в связи с ситуацией, действительно, не работают.

— Мы вышли на работу только лишь для того, чтобы выполнить пару заказов на вынос, — уточнила она.

Ракетная опасность в Курске: «Гремит весь день»

Жители самого Курска пока до конца не понимают, как реагировать на сообщения об обстрелах. Как рассказала MSK1.RU курянка Юлия Вернидуб, сильный грохот в городе был слышен с примерно с 01:20 до 06:00–07:00. Хлопки звучат в течение всего дня. Губернатор Роман Старовойт призвал жителей Курска спрятаться в укрытия.

— Все по-разному реагируют. Допустим, моя знакомая сегодня не повела ребенка в школу и сама осталась дома. Но какое-то время посидев, поняла, что работать надо. Ребенка оставила дома одного, — поделилась с MSK1.RU местный журналист Оксана Саницкая.

По ее словам, утром общественный транспорт ходил в штатном режиме и, по обыкновению, был заполнен людьми. Вопросы о том, в каком режиме работают компании и госучреждения, решаются в индивидуальном порядке. С утра в городе не работают отделения некоторых банков и МФЦ, рассказали MSK1.RU местные жители.

— В некоторых школах были отменены занятия. Так же со студентами: они общаются в чатах о ситуации и о том, кто остается дома, — сказала наша собеседница. — Так долго в нашем городе ракетная опасность не сохранялась никогда. Уже больше половины суток.

Ракетную опасность в Курске не отменяли.

— Людей в точках торговли мало, в частности, продавцы просили купить побольше пирожков, чтоб не пропадали, — сказала Саницкая. — На улицах непривычно малолюдно. Моя коллега говорит, что утром не пришел ее автобус, который обычно приходит. Возможно, кто-то не вышел на линию, но мы не знаем точно об этом, это из серии предположений.

Жители следят за обновлениями по телевизору и в официальном Telegram-канале губернатора Курской области. По словам Оксаны, в городе часто бывает такое, что ракетная опасность объявляется ночью, а также в праздники и выходные дни.

Курская область была одним из регионов, которые этой ночью атаковали украинские беспилотники — в общей сложности дроны появились в девяти областях. По данным Минобороны, средства ПВО сбили 25 БПЛА.

Например, в Нижегородской области дроны атаковали нефтебазу «Лукойл» в Кстовском районе. Беспилотник рухнул на территорию предприятия, из-за чего загорелась одна из установок по переработке нефти.

Взято Источник

13.03.2024