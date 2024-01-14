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“Отказываются плыть”. Сальдо заявил об отчаянном положении ВСУ в Крынках

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"Отказываются плыть". Сальдо заявил об отчаянном положении ВСУ в Крынках

Сидящие по подвалам в Крынках украинские военные оказались в отчаянном положении и несут существенные потери, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо со ссылкой на данные разведки.

Он отметил, что из радиоперехватов украинских военных известно, что в рядах ВСУ растет число заболевших и обмороженных. При этом эвакуация больных и раненых через реку практически невозможна. «

"Многие боевики попадают в плен с тяжелейшими обморожениями и некрозом тканей. Также известно, что так называемые морские пехотинцы и лодочники отказываются плыть на утлых суденышках на левый берег. Да это почти и невозможно из-за замерзания проток и обмерзания берегов Днепра", – написал Сальдо в Telegram-канале.

Губернатор Херсонской области также отметил, что ВСУшники почти не перемещаются в Крынках, не ведут разведки и не владеют обстановкой о местах нахождения российских бойцов. В свою очередь, подразделения ВС РФ атакуют эти “малоподвижные мишени”. «

"Из группировки войск "Днепр" передают, что за последнюю неделю на направлении общие потери противника в живой силе составили свыше 200 боевиков, уничтожено два самоходных и одно буксируемое орудие, 12 минометов", – добавил Сальдо.

Кроме того, российские войска подбили танк, боевую бронированную машину, ЗРК, установку РСЗО, семь автомобилей, 15 лодок, 38 дронов противника, отметил глава области.

Радио Sputnik писало о “мясорубке” для украинских солдат в районе Крынок.

Взято отсюда.

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