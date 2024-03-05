Открытое горение на месте взрыва под Белгородом ликвидировано

На месте взрыва в Губкинском округе Белгородской области ликвидировано открытое горение, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.«”В настоящее время открытое горение на месте происшествия в Губкинском городском округе ликвидировано”, – говорится в Telegram-канале ведомства.

Во вторник утром губернатор региона Вячеслав Гладков проинформировал, что на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе после взрыва был зафиксирован пожар.

Радио Sputnik также сообщило, что над Белгородской областью уничтожены три украинских БПЛА.

Взято отсюда.