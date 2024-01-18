Семья счастливчиков живет скромно и мечтает о простом

1 января по телевизору ведущая «Новогоднего миллиарда» объявила: «Птица счастья выбрала вас» и назвала номер билета победителя. В тот день стало известно, что некий житель Тюмени выиграл в «Русском лото» один миллиард рублей. Счастливчика не могли найти две недели. Оказалось, что их двое. Возможность изменить жизнь выпала Светлане и Юрию Семеновым — токарю и логопеду из Тюмени.

Наши коллеги из 72.RU рассказывают подробности истории, за которой следила вся страна.

Поиски победителя: «Мы очень ждем миллиардера»

Миллиардера пришлось подождать. Спустя девять дней после Нового года обладатель билета не объявился и даже не заявил о себе. Организаторам пришлось искать его с помощью социальных сетей и СМИ.

— Мы очень ждем лотерейного миллиардера в лотерейном центре «Столото» для оформления выигрыша. Призываем всех участников проверить свои билеты, — говорила Варвара Басанович, операционный директор по маркетингу лотереи.

Стала известна лишь одна деталь — тубус с десятью подарочными билетами, в который вошел выигрышный, купили в ТЦ «Дарина», это небольшой торговый центр в спальном районе Тюмени.

Просьбы к миллиардеру: «Если бы победитель смог нам помочь»

Пока искали победителя, тюменцы и жители всей страны стали рассказывать о своих проблемах и просить миллиардера решить их. В редакцию 72.RU позвонила жительница Кургана по имени Нина. Она попросила миллиардера добавить денег на квартиру ее дочери — из-за роста цен на недвижимость стоимость жилья резко изменилась.

— Работала целый год не покладая рук… Накопила больше 800 тысяч, а цены взлетели. Мы в отчаянии. Если бы победитель смог нам помочь, мы были бы очень благодарны. Добавить денег, чтобы хватило на скромную малосемейку. Не могу смотреть, как моя дочь губит свое здоровье. Не знаю, что делать, — рассказывала женщина.

Следом за Ниной, стали поступать сообщения от других. Россияне просили миллиардера помочь с поездкой в отпуск, оплатить вставные челюсти. Были и нереальные обращения — анониму потребовался собственный остров.

Кто выиграл миллиард? Логопед и токарь

Прошла еще неделя. Только 15 января обладатель билета обратился в лотерейный центр «Столото» в Москве. После оформления встал вопрос: даст ли миллиардер согласие на разглашение персональных данных или предпочтет остаться неизвестным.

Счастливчик согласился рассказать о себе. 18 января в «Столото» объявили сразу два имени — Светлана и Юрий Семеновы. Это семейная пара из Тюмени, которая вместе уже 40 лет. Юрий — токарь, его супруга — логопед, когда-то работала в детском садике Нефтеюганска. У Семеновых двое детей, они живут в других городах. Дочь работает неврологом, а сын — стоматологом. Тюменцы живут скромно и не привыкли к публичности.

— Мы не считаем себя везунчиками по жизни. Всегда трудились, чтобы приносить пользу обществу, себе и своим детям. Просто так нам никогда ничего не доставалось. Я одновременно работала на нескольких работах, а муж зарабатывал тяжелым физическим трудом, — рассказала Светлана Семенова.

Миллиард в тубусе — не первая попытка Семеновых выиграть

Юрий Семенов на протяжении трех лет покупает лотерейные билеты. Он участвует в розыгрышах практически каждую неделю.

— Помню, в тот день я купил билет моментальной лотереи в новогоднем дизайне и выиграл 5000 рублей. На эти деньги сразу же выбрал тубусы на «Новогодний миллиард». Один из них и оказался судьбоносным, — поделился победитель.

Тубус Юрий подарил жене на Новый год. В тот вечер они вдвоем отмечали праздник.

— Когда муж вручил мне тубус по случаю праздника, я отнеслась к подарку без особого энтузиазма. Загадали под бой курантов желания о благополучии нашей семьи и близких. 1 января включили розыгрыш по телевизору и начали проверять билеты, — рассказала Светлана.

Когда ведущая объявила: «Стоп игра. Миллиард разыгран!», а позже в бегущей строке появился номер счастливого билета, супруги переглянулись и поняли, что заветный билет именно у них в руках.

— Мозг не воспринимает, что это выигрыш. Не верится просто. Первым человеком, с кем поделилась, — дочь. Она сказала: «Теперь ты сможешь выполнить свои желания», — рассказала Светлана.

Пока победителей искали, пара занималась оформлением документов для получения выигрыша, чтобы поехать в Москву.

Украшение с рубином и просторная квартира: на что потратят миллиард

Сумма, которую получат победители «Новогоднего миллиарда», за вычетом налога составит 850 100 128 рублей.

— В первую очередь хотелось бы купить просторное жилье в Тюмени. Обязательно поделимся деньгами с детьми. Поправим здоровье. Возможно, в будущем открою собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с речевыми отклонениями. По случаю рубиновой свадьбы порадую себя украшением с рубином, — рассказала Светлана

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяПосмотрите эмоциональное видео с семьей

Видео: Stoloto.ru

Тюменцы планируют отправиться в путешествие, открыть частную логопедическую практику, Юрий хочет купить автомобиль. Часть выигрыша отправят на благотворительность.

— Никогда нельзя расстраиваться из-за проигрышей. Это как в рыбалке. Помню, однажды пошел на ловлю, а там один рыбак за весь день ничего путного не поймал. А я постоял минут 15 и большую щуку вытащил. Так и в лотерее. Тут главное, относиться спокойно, не тратить много средств, всегда надеяться и верить в лучшее, — посоветовал Юрий.

Проблемы тюменцев

После объявления победителей нуждающиеся в деньгах стали писать еще больше. Первой к нам обратилась многодетная мама с ребенком-инвалидом.

— Я прошу закрыть в кредит в 600 тысяч рублей, чтобы нам было немного полегче. Сами мы долго не сможем этого сделать еще, на работу я пока тоже не могу устроиться, должна быть с детьми. Работу на дому тоже пока ничего настоящего не нашла, — написала женщина.

Следом за ней из Германии позвонил бывший тюменец Ефим Морголин. Он предложил отдать часть денег на реализацию экологического проекта по утилизации покрышек. Также связалась женщина из Пскова — ей нужно 1,8 миллиона, чтобы отдать долг сестре. В него она влезла из-за обмана мошенниками. Написала письмо и пенсионерка из Орска — ей необходимо новое жилье, потому что сейчас она живет в ветхом доме.

Что думают насчет этого сами победители? Редакция 72.RU пыталась связаться с ними, но на телефонные звонки они не отвечают. На прошлом месте работы Светланы — в детском саду — подтвердили, что она — реальный человек.

Кстати, получить деньги пара сможет не позднее 180 дней с даты обращения.

Взято Источник

18.01.2024