Отставка Зеленского? Зачем Киев обещал “нечто особенное” 25 февраля

Киев готовит “нечто особенное” на 25 февраля, сообщил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

“На 25 февраля мы готовим нечто особенное. Это будет конференция, честный разговор про наш дальнейший путь, путь в 2024 году. На ней будут все топ-спикеры власти, военно-политическое руководство, премьер, глава Верховной рады, СБУ, ГУР, Минстратпром. Будет первая леди, будет Мининфраструктуры, офис Зеленского и, конечно, сам Зеленский”, – сказал Никифоров в эфире телеканала “Рада”.

По итогам мероприятия Зеленский проведет пресс-конференцию, добавил пресс-секретарь.

В эфире радио Sputnik политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов высказал мнение по поводу готовящейся конференции.«”Не думаю, что будет что-то особенное – отставки Зеленского, которой ждут, наверное, все украинцы. Именно это может быть особенным. На самом деле это просто попытка привлечь внимание к фигуре, к которой утратили интерес и на Западе, и во всем остальном мире. Зеленский пытается хоть каким-нибудь способом заявить о себе, поэтому его пресс-секретарь пускается на такие банальные шаги, как обещание каких-то сюрпризов. Примерно понятно, о чем идет речь: будут рукопожатия, объятия и слова, за которыми абсолютно ничего не стоит. Не думаю, что американский конгресс раскошелится к этому дню и выдаст Украине те миллиарды, которые она ждет”, – сказал Владимир Шаповалов.

Взято отсюда.