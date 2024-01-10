Оттенок шантажа. Какое оружие Греция может по требованию США отдать Киеву?

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Грецию требовал от премьер-министра Кириакоса Мицотакиса поставить новую партию оружия Киеву, пишет греческий портал Newsbreak.

Мицотакис принимал Блинкена 6 января на Крите. Сообщалось, что в повестке переговоров были события на Ближнем Востоке и на Украине, а также стратегическое сотрудничество между Грецией и США.

В публикации Newsbreak утверждается, что госсекретарь настаивал, чтобы Греция срочно отправила на Украину новую партию оружия.

“Греция уже отдала все, она разрушила национальную оборону, особенно на островах, чтобы укрепить Украину оборонными материалами… Что именно Блинкен хочет, чтобы мы послали Зеленскому, который терпит крах по всем фронтам?” – спросил автор статьи, которую цитирует РИА Новости.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор Александр Гусев отметил, что цель Вашингтона – убедить союзников по НАТО заместить временно приостановленные из-за разногласий в конгрессе военные поставки из США.«”Здесь ситуация абсолютно понятна – Блинкен, получив соответствующую команду, разъезжает по странам и выкручивает руки, все это приобретает оттенок шантажа – если не прямого, то по крайней мере косвенного. Надо полагать, премьер-министр Мицотакис внял жесткому ультимативному требованию Блинкена, и, скорее всего, Греция поставит соответствующее вооружение… Вообще Греция занимает достаточно серьезное место в поставках оружия на Украину. Гадать не хочу, но с большой долей уверенности могу предположить, что могли договориться об обмене – Греции будут поставлены (Соединенными Штатами истребители) F-35, а Греция, в свою очередь, поставит (Украине) небольшое количество F-16 и обучит украинских пилотов”, – сказал Александр Гусев.

Греция одной из первых в Европе начала помогать Украине оружием и военной техникой. Уже в конце февраля 2022 года она отправила через Польшу 40 тонн техники на двух самолетах С-130, а затем продолжала поставки.

Взято отсюда.