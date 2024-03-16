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“Отвисла челюсть”. Бундестагу раскрыли связанные с передачей Taurus риски

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"Отвисла челюсть". Бундестагу раскрыли связанные с передачей Taurus риски

На секретной части внеочередного заседания комитета бундестага по обороне генеральный инспектор бундесвера Карстен Брейер рассказал депутатам о рисках для обороноспособности Германии, к которым могут привести поставки крылатых ракет Taurus на Украину, сообщает немецкий сайт T-Online.«”По данным издания, чтобы удачно применить Taurus, требуются значительные объемы информации, которые должны обрабатывать специальные технические системы, количество которых сейчас ограничено”, – пишет Life.

По словам источника T-Online, эти системы для обработки данных в случае их передачи Украине долгое время невозможно будет заменить, это обстоятельство негативно отразится на “оперативных возможностях немецких Вооруженных сил”.

“Если мы предоставим эту возможность, она больше не будет для нас существовать”, – пояснил он.

В статье не называется, что это за системы, сколько их существует и какие факторы ограничивают их количество, отмечает издание.

Согласно данным T-Online, после выступления Брейера в зале “воцарилась тишина”, у некоторых депутатов “отвисла челюсть”, в итоге “даже у тех, кто обычно предъявляет громкие требования, больше не осталось вопросов”.

Один из членов комитета, выступавший за поставки Taurus на Украину, признался изданию, что у него “впервые возникли сомнения” и он намерен пересмотреть свою позицию.

Радио Sputnik ранее рассказало, как в Британии оценили сроки возобновления производства ракет Taurus в ФРГ.

Взято отсюда.

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