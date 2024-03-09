Папа римский призвал Украину найти мужество поднять белый флаг

Проигрывающая в конфликте на Украине сторона должна найти в себе мужество признать это и согласиться на переговоры, заявил папа римский Франциск в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI.«

"Это интерпретация. Но я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, у кого есть мужество поднять белый флаг и вести переговоры", – ответил понтифик на вопрос об отношении к капитуляции в контексте украинского кризиса.

В интервью, которое выйдет в эфир 20 марта, Франциск также высказал мнение, что мирные переговоры следует проводить при участии мировых держав.«”Слово “переговоры” – смелое. Когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не так, нужно иметь смелость вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Вовремя вести переговоры, искать какую-нибудь страну, которая выступит посредником”, – цитирует РИА Новости папу римского.

По его словам, сейчас в конфликте на Украине “есть много желающих выступить в роли посредников, в частности, Турция. «

"Не стыдитесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась <…> Смелость (в том, чтобы) не довести страну до самоубийства", – подчеркнул глава Римско-католической церкви.

Ранее радио Sputnik писало, что Швейцария призвала опираться на общие черты мирных планов по Украине.

Взято отсюда.