Париж пообещал снабжать ВСУ бомбами, адаптированными под советские самолеты

Париж в течение всего 2024 года будет поставлять Украине 50 авиабомб AASM ежемесячно, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.«”Президент (Франции Эммануэль Макрон) объявил о новых поставках порядка 40 ракет Scalp, это ракеты земля-воздух. Еще – и это очень важно – мы начнем поставлять авиабомбы AASM, которые сделаны под истребители Mistral, но которые мы успешно адаптировали к самолетам советского типа – “МиГ” и “Сухой”. Мы будем поставлять порядка 50 штук в месяц весь 2024 год, начиная с января”, – сказал министр в эфире радиостанции France Inter.

Лекорню добавил, что Париж также нарастит поставки артиллерийских снарядов для ВСУ, увеличив их до трех тысяч в месяц. По его словам, это стало возможно благодаря наращиваю производства пороха на территории Франции.

Радио Sputnik сообщало, почему министр обороны Украины Рустем Умеров отменил визит во Францию.Холмогорская резьбаСколько нужно оружия ВСУ и почему Умеров не поедет во Францию?11:04

Взято отсюда.