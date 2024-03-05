Павел Гусев: в Германии молчат о том, что вытворяют власти Украины

Представителям немецких СМИ придется покинуть Россию, если власти Германии будут препятствовать работе российских журналистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

“Сразу хочу сказать, уже об этом знают по дипломатическим каналам в Берлине – если они тронут российских корреспондентов и все-таки доведут задуманное до конца, то из России поедут германские журналисты”, – предупредила Захарова.

Власти Германии собираются выслать российских журналистов, не продлевать им визы и аккредитации, пояснила дипломат в программе “Соловьев Live”.

В эфире радио Sputnik председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор издания “Московский комсомолец” Павел Гусев отметил, что ведущие СМИ ФРГ дают искаженную информацию об украинском конфликте.«”На сегодняшний день – я это точно знаю, потому что есть журналисты “Московского комсомольца” в Германии – там замалчивается честная, правдивая информация о происходящем на Украине, про неонацизм, про притеснения русскоязычного населения, про то, что вытворяют с молодыми людьми, которые не хотят воевать. И российские журналисты, естественно, дают информацию в Россию о том, что происходит в Германии и как люди на это реагируют”, – пояснил Павел Гусев.

Намерение властей ФРГ ограничить деятельность российских корреспондентов – это нарушение правил и норм, закрепленных международными журналистскими организациями, продолжил он.

По мнению Гусева, в самой Германии многие люди не примут таких действий германских властей.«”Я думаю, что реакция различных политических и общественных организаций на то, что пытаются затеять германские власти – высылка российских журналистов, непродление им виз, будет отрицательной. Не давать журналистам работать, рассказывать, что в реальности происходит в Германии – это, я считаю, нарушение всех международных норм в отношении и свободы слова, и деятельности журналистов”, – добавил председатель Союза журналистов Москвы.

Взято отсюда.