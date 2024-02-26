Пентагон “послал на Украину” журналистов, спросивших про подбитый Abrams

Министерство обороны США отказалось подтвердить или опровергнуть сообщения об уничтоженном в зоне конфликта на Украине американском танке Abrams.

В понедельник советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил о первом случае уничтожения танка Abrams, задействованного ВСУ в зоне СВО – это произошло в районе Авдеевки.«

"Мы перенаправляем вас к Украине, чтобы говорить об этом в частности и об их операциях в целом", – сказал представитель Пентагона РИА Новости.

Радио Sputnik также писало, как уничтожение Abrams на Украине может повлиять на имидж США.

Взято отсюда.