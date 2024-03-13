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Пентагон признал невозможность долго поддерживать Украину за счет экономии

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Пентагон признал невозможность долго поддерживать Украину за счет экономии

США не смогут долго поддерживать Украину, предоставляя ей новую военную помощь за счет экономии на старых контрактах по восполнению своих складов, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.«”Это неустойчивый способ для длительной поддержки Украины, поэтому мы нуждаемся в дополнительном финансировании”, – приводит его слова РИА Новости.

Ранее во вторник советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан объявил о намерении США передать Украине новый пакет помощи на общую сумму порядка 300 миллионов долларов, который станет первым с конца прошлого года.

По оценке Райдера, новой военной помощи ВСУ хватит на несколько недель, удовлетворение долгосрочных потребностей требует принятия конгрессом соответствующего решения.

Радио Sputnik писало, что директор ЦРУ Уильям Бернс назвал условие, при котором Украина пойдет на переговоры с Россией.

Взято отсюда.

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