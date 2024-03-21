реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Первая с 2022 года военная делегация НАТО прибыла на Украину

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Первая с 2022 года военная делегация НАТО прибыла на Украину

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что находится в Киеве в составе первой военной делегации альянса с начала российской военной операции.

Заявление он сделал в ходе выступления на форуме по безопасности в Киеве.«

"Мой визит – первая военная делегация НАТО, посещающая Украину с начала (российской спецоперации, – ред.)", – цитирует Бауэра РИА Новости.

Он объяснил необходимость визита тем, что “НАТО и Украина стали ближе, чем когда-либо”.

Радио Sputnik сообщало, когда в Румынии будет построена крупнейшая в Европе база НАТО.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
В Фонде Александра Прокопьева подвели итоги года и наметили планы на будущее

В Фонде Александра Прокопьева подвели итоги года и наметили…

На что направить средства в Фонде решают коллегиально Девятый год…

“Исправили даже диагноз”: мама умершей новосибирской девочки раскрыла экспертизу

“Исправили даже диагноз”: мама умершей новосибирской девочки раскрыла экспертизу

Следствию предстоит разобраться в новых подробностях экспертизы Дело о смерти…

В США считают, что для Украины пришло время переговоров с Россией

В США считают, что для Украины пришло время переговоров…

Затягивание процесса ухудшит переговорные позиции Украины Украине необходимо как можно…

В России хотят ввести отдельное наказание в УК для блогеров и инфоцыган

В России хотят ввести отдельное наказание в УК для…

Инициаторы предлагают привлекать к ответственности блогеров, продающих инфопродукты без аккредитации…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp