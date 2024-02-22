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Первые жители Авдеевки подали документы на получение российских паспортов

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Первые жители Авдеевки подали документы на получение российских паспортов

Первые жители освобожденной Авдеевки подали документы на получение российских паспортов, сообщила официальный представитель МВД России Ирины Волк.«

"Первые жители освобожденной Авдеевки подали документы на получение российских паспортов. Сотрудники мобильного паспортно-визового сервиса Министерства внутренних дел Российской Федерации приняли документы на получение российских паспортов у 29 жителей освобожденной Авдеевки", – написала она в Telegram-канале.

Отмечается, что представители миграционного подразделения МВД России по ДНР посетили людей, находящихся в пунктах временного размещения, и помогли им оформить пакет документов для вступления в российское гражданство.

Взято отсюда.

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