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“Первый случай за два года”. В США высказались об уничтоженных ЗРК Patriot

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"Первый случай за два года". В США высказались об уничтоженных ЗРК Patriot

Украина в результате одного удара ВС России потеряла около 13% всех зенитных ракетных комплексов Patriot, пишет военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

Накануне Минобороны России опубликовало видео попадания ракеты комплекса “Искандер-М” по украинской технике в районе Покровска в ДНП. По данным ведомства, при ударе был уничтожен ЗРК С-300. Позднее источник РИА Новости сообщил, что среди потерянных ВСУ систем, было два американских ЗРК Patriot.

По словам Экса, удар российских войск значительно ослабил возможности Украины защищать небо от российских истребителей.«”Две пусковые установки Patriot взорвались, члены их экипажа почти наверняка погибли. Это был первый случай за два года конфликта, когда русским удалось обнаружить часть батареи Patriot и нацелиться на нее. В результате в результате одной катастрофы Украина потеряла до 13% своих пусковых установок Patriot”, — написал военный обозреватель.

Радио Sputnik писало, что Украина получила неутешительную новость, связанную с ЗРК Patriot.

Взято отсюда.

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