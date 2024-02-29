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Песков: британцы де-факто напрямую вовлечены в конфликт на Украине

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Песков: британцы де-факто напрямую вовлечены в конфликт на Украине

Британцы оказывают Украине поддержку не только людьми, но и разведданными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя в интервью RTVI публикацию газеты The Times о том, что британский адмирал Тони Радакин якобы помогал украинской стороне составлять “боевые планы”, Песков добавил, что таким образом Лондон фактически напрямую вовлечен в украинский конфликт.«

"В целом ни для кого не секрет, что британцы действительно оказывают разные формы поддержки (киевскому режиму, – ред.). И людьми на месте, и разведданными, и так далее и тому подобное", – сказал представитель главы государства.

При этом Песков подчеркнул, что Кремль не располагает данными о помощи Украине со стороны Радакина, но российским “военным наверняка об этом известно”.

Радио Sputnik сообщало, что британский военный эксперт Александр Меркурис проанализировал разгром ВСУ у населенного пункта Победа.

Взято отсюда.

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