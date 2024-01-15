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Песков объяснил, почему обсуждение мира на Украине в Давосе лишено смысла

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Песков объяснил, почему обсуждение мира на Украине в Давосе лишено смысла

Встреча стран по украинской “формуле мира” в Давосе – это разговор ради разговора, без России такое обсуждение лишено смысла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.«

"Здесь мы неоднократно давали свою оценку этому процессу. По сути это разговоры ради разговоров, это процесс, который не направлен и не может быть направлен на достижение конкретного результата по очевидной, простой причине – мы там не участвуем", – приводит его слова РИА Новости.

Песков подчеркнул, что без участия российской стороны какие-либо обсуждения мира на Украине лишены перспективы и результата.

Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис, выступая накануне на пресс-конференции в Давосе заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине.

Радио Sputnik ранее писало, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление Швейцарии о переговорах по Украине.

Взято отсюда.

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