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Песков объяснил проблемы со снабжением участников СВО

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Песков объяснил проблемы со снабжением участников СВО

Некоторые проблемы снабжения российских войск с учетом масштабов СВО неизбежны, и общая помощь нужна будет всегда, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.«”Определенные проблемы с учетом масштабов операции неизбежны, с учетом продолжительности линии фронта свыше тысячи километров. И за два года в Вооруженных силах была проделана огромная работа и ликвидировано очень много недостатков, которые были выявлены в первое время”, – приводит его слова РИА Новости.

При этом Песков подчеркнул, что помощь всей страны для российской армии будет нужна всегда.«”И здесь можно только сказать, что слава Богу, что мы все едины в том порыве, чтобы помогать нашим ребятам”, – сказал он на форуме “Знание.Первые” в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором мероприятия выступает Росмолодежь, генеральный информационный партнер – РИА Новости.

Радио Sputnik сообщало, при каком условии Россия применит ядерное оружие.

Взято отсюда.

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