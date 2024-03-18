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Песков объяснил слова Путина о создании санитарной зоны на Украине

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Песков объяснил слова Путина о создании санитарной зоны на Украине

Создание буферной или санитарной зоны на Украине необходимо, чтобы пресечь атаки киевского режима на регионы России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что если ВСУ продолжат атаковать территорию России, будет рассмотрен вопрос о создании на территории Украины санитарной зоны, откуда Киев не сможет достать до российских территорий.«

"Президент имеет в виду, что на фоне атак, атак дронами, на фоне артиллерийских обстрелов нашей территории, населенных пунктов на наших территориях, социальных объектов, жилых домов будут приняты меры для того, чтобы эти территории обезопасить. Обезопасить их можно, только создав некий коридор, некую, действительно, буферу зону с тем, чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости", – приводит РИА Новости слова Пескова.

Радио Sputnik сообщало, как в Кремле отреагировали на оценку США прошедших в России выборов.

Взято отсюда.

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