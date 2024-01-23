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Песков ответил на заявление главы Минобороны ФРГ о возможном конфликте с РФ

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Песков ответил на заявление главы Минобороны ФРГ о возможном конфликте с РФ

Европейцы начали понимать, что их вложения в Украину “прогорели” и теперь навязывают своим гражданам версию об эфемерной опасности со стороны России, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлину необходимо осознать опасность военного конфликт с Москвой и начать вооружаться.«

"Сейчас все европейские столицы наперегонки заявляют об эфемерной опасности, которая якобы проистекает из России. Здесь все достаточно объяснимо: европейцы потратили много денег на Украину", – приводит РИА Новости слова Пескова.

Пресс-секретарь напомнил, что ранее президент США Джо Байден назвал Украину “инвестицией”, которая обеспечит безопасность будущих поколений.«”Если придерживаться точки зрения, что это инвестиция, то она прогорела. Европейцы это очень хорошо понимают, что деньги выбросили на ветер”, – заключил Песков.

Радио Sputnik писало, что Европа и НАТО не сходятся в заявлениях о вероятности войны с Россией.

Взято отсюда.

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