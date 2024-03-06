Если над территорией России полетят американские самолеты, российские военнослужащие сделают так, чтобы они начали падать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе просветительского марафона “Знание.Первые” в рамках Всемирного фестиваля молодежи Песков заявил, что ездящие по российской земле танки США уничтожаются и будут уничтожаться.«

"И если полетят над нашей территорией американские самолеты, я не сомневаюсь, что наши доблестные военные также сделают так, чтобы эти самолеты горели и падали", – цитирует его РИА Новости.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором мероприятия выступает Росмолодежь, генеральный информационный партнер – РИА Новости.

Радио Sputnik сообщало, что на Авдеевском направлении уничтожен еще один американский танк Abrams.

Взято отсюда.