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Песни SHAMAN’а, Газманова и Расторгуева могут войти в школьную программу

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Песни SHAMAN'а, Газманова и Расторгуева могут войти в школьную программу

Песни признанных самыми патриотичными исполнителями SHAMAN’а (Ярослава Дронова), Олега Газманова и Николая Расторгуева могут включить в школьную программу – Минпросвещения положительно отреагировало на данное предложение, сообщает “Парламентская газета”.

С инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Колунов, он написал обращение министру просвещения России Сергею Кравцову.«

"Предложения включить песни именно современных авторов я слышал и от ребят в школах, и от матерей и жен участников спецоперации. Они просили, чтобы я выступил с соответствующим предложением", – сказал Колунов изданию.

В распоряжении газеты на обращение депутата есть официальный ответ Минпросвещения, из которого следует, что ведомство “готово рассмотреть возможность дополнения федеральной рабочей программы по учебному предмету “Музыка” песнями патриотической направленности современных авторов”.

Радио Sputnik также сообщало, что в Госдуму РФ внесен законопроект об установлении Дня участника СВО.

Взято отсюда.

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