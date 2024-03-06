Пять человек погибли в результате подрыва автобуса в ЛНР, сообщил Пасечник

Пять человек погибли и трое пострадали в результате подрыва автобуса на мине в Кировске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.«

"В городе Кировск ЛНР произошла трагедия – в поселке Донецкий на мине подорвался автобус, который ехал на кладбище. В автомобиле находились восемь мирных граждан. Погибли пять человек, четверо из которых работали в МУП Кировский комбинат коммунальных услуг", – написал он в Telegram-канале.

Пасечник уточнил, что еще трое получили ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиции, добавил глава региона.«”Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким погибших. <…> Постоянно нахожусь на связи с главой муниципалитета Викторией Сергеевой. Оказание помощи раненым на контроле у республиканских и местных органов власти”, – заключил Пасечник.

Радио Sputnik сообщало, что в Херсонской области украинский дрон атаковал автобус с пассажирами.

Взято отсюда.